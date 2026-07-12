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Армия

Украинского комбрига внесли в базу «Миротворца»

Комбрига ВСУ Лучанова внесли в базу «Миротворца» за дискредитацию украинской армии
Alina Smutko/Reuters

Командира 155-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Станислав Лучанов внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец». Об этом пишет ТАСС.

Авторы сайта обвинили его в превышении служебных полномочий, а также в дискредитации ВСУ.

Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. Его целью является установление личностей и публикация персональных данных всех, кто якобы несет угрозу национальной безопасности Украины. В черном списке «Миротворца» оказались личные данные журналистов, артистов или политиков, которые, в частности, посещали Крым и Донбасс.

Недавно трое россиян актеров внесли в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец» за съемки в сериале «Марик». Артистов обвинили в том, что они совершили «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины» и публичную поддержку России. Уточняется, что съемки фильма велись на территории Донецкой народной республики.

Ранее российский чемпион мира по хоккею внесен в базу «Миротворца».

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