В подполье сообщили об изменении тактики применения российских БПЛА в зоне СВО

Свыше 200 автозаправочных станций (АЗС) на Украине подверглись атакам российских FPV-дронов и «Гераней». АЗС поражены в Черниговской, Харьковской, Сумской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской областях и других регионах. Об этом в беседе с Tsargrad.tv сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он подчеркнул, что в условиях военного конфликта заправка — это точка снабжения, через которую проходят грузовики, пикапы, эвакуационные машины, транспортные средства расчетов БПЛА и мобильных групп, и другая техника.

В результате, по его словам, противнику приходится дробить поставки, менять логистику, искать запасные пути.

Лебедев также рассказал о смене тактики применения Вооруженными силами (ВС) России беспилотных летательных аппаратов (БПЛА): «Герань-2» стал реже использоваться как инструмент масштабных комбинированных атак. Зато заметнее его работа по ближним и средним объектам топливной сети. Для глубоких ударов все активнее применяются «Герани-3/4/5».

12 июля украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что его страна столкнулась с «новыми вызовами» из-за российских ударов по АЗС.

Зеленский также рассказал о встрече с председателем правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергеем Корецким, вместе с которым он обсудил, какие шаги нужны Украине для «большей устойчивости». Источники издания «Страна.ua» назвали Корецкого наиболее вероятным кандидатом на пост премьер-министра страны после того, как стало известно об уходе с должности Юлии Свириденко.

Ранее украинцев призвали готовиться к ударам России вглубь страны.