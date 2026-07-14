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Армия

«Мешаю отдыхать»: в Москве участника СВО в военной форме не пустили в кафе

Замкомандира из «Ахмата» не пустили в кафе из-за военной формы с наградами
Сергей Бобылев/РИА Новости

Замкомандира отряда «Ваха» спецподразделения «Ахмат» с позывным «Соболь» в беседе с «Царьградом» рассказал, как его с семьей не пустили в кафе из-за военной формы.

Боевой офицер в 2022 году отправился добровольцем в зону проведения специальной военной операции (СВО), несмотря на полученное еще до этого ранение и удар штык-ножом прямо в сердце. Сейчас «Соболь» занимает должность замкомандира в отряде, в составе которого почти 400 человек. По словам военного, приходилось выполнять самые разные задачи: ходить в разведку, на штурмы, работать в составе Диверсионно-разведывательной группы (ДРГ).

У офицера есть государственные награды, которые он всего два раза носил и то, ради того, чтобы показать сыну. «Соболь» признался, что когда идет по Москве в военной форме и с орденами, ловит на себе косые взгляды. А однажды и вовсе военного вместе с семьей не пустили в кафе из-за формы.

«Сказали, что у них дресс-код. Моя форма некоторым — будто укор: я им отдыхать мешаю, лишний раз напоминаю, что в стране идет война», — поделился деталями боец.

До этого протокол о дискредитации Вооруженных сил России составили на администратора бара «Дайкири», расположенного в Санкт-Петербурге. В этом баре участнику СВО отказали в обслуживании, с порога заявив, что не хотят в заведении видеть людей в военной форме.

Ранее бойца СВО не пустили в подмосковный бар из-за «запрещенной в ЕС символики».

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