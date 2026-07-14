Зеленский напугал Европу российскими ракетами

У России вскоре появятся баллистические ракеты, способны преодолевать расстояние 5000 километров и «поразить любой европейский город». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому телеканалу BFMTV.

«У России есть очень мощные баллистические ракеты, и у них уже есть или скоро появится возможность запускать их на дальность 5000 километров. Это лишь вопрос времени», — сказал украинский лидер.

В связи с этим Зеленский призвал Европу к созданию собственной системы противоракетной обороны, более дешевой, но не уступающей по характеристикам американским комплексам вроде Patriot.

На вооружении российской армии уже давно есть баллистическая ракета средней дальности, способная преодолевать 5000 километров со скоростью 10 махов. Речь идет об «Орешнике». По словам военного эксперта, полковника запаса ФСБ РФ Андрея Пинчука, эти 10 махов распределены по всей фазе полета.

В украинском издании «Страна.ua» также обратили внимание, что у РФ есть межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), которые «могут поразить не только любой европейский город, но и любой американский».

Ранее Путин рассказал о проблемах украинской ПВО.