В Госдуме заявили, что ФСБ сорвала попытку Киева повторить операцию «Паутина»

Попыткой атаки на российские аэродромы Киев намеревался парализовать работу стратегической авиации и всколыхнуть пессимистичные настроения среди граждан РФ. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник.

Парламентарий полагает, что предотвращенные ФСБ теракты — ни что иное, как продолжение украинской операции «Паутина». Он напомнил, что в июне 2025 года дроны атаковали российские военные аэродромы в Мурманской и Иркутской областях. Тогда для запуска беспилотников использовались фуры.

«Гражданам следует проявлять бдительность. Кроме того, все дорожные перевозки грузов должны подлежать тщательной проверке, а автолюбителям стоит относиться к ним с пониманием, потому что речь идет о безопасности наших людей и нашей страны», — сказал Колесник.

Кроме того, по его словам, важно применить дополнительные меры по охране аэродромов и усилить контрразведывательную работу.

13 июля стало известно, что сотрудники ФСБ задержали исполнителей и пособников, подозреваемых в подготовке атак на российские военные аэродромы в Амурской и Челябинской областях.

В ведомстве уточнили, что все дроны были обезврежены. На видео силовики сообщили, что обнаружили и изъяли три FPV-дрона осколочно-фугасного действия, четыре FPV-дрона с ударными ядрами, три дрона с ударным ядром и с зажигательным составом. Аппараты были дополнительно оборудованы системой усиления радиосигнала, предположительно, речь идет о ретрансляции.

БПЛА созданы в Британии, США, Канаде и Швеции. Их везли на автомобилях с прицепами с двойным дном под прикрытием бытовой техники, рассказали в ФСБ.

Ранее ФСБ рассекретила новые данные о зверствах украинских националистов.