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Армия

Российский офицер заявил, что видел женщину в рядах ВСУ

Офицер Макаревич: среди отступавших военных ВСУ была женщина
Yan Dorbronosov/Reuters

Передовая группа штурмовиков 228-го полка наблюдала отступление трех украинских военнослужащих, среди которых была женщина. Об этом РИА Новости сообщил командир штурмового взвода российской группировки войск «Центр» Дмитрий Макаревич.

По его словам, группа из женщины и двух мужчин была замечена в лесополосе. Как предположил офицер, они покидали опорный пункт и пытались укрыться от российского беспилотника. За их передвижением наблюдала передовая группа российских военнослужащих.

Макаревич отметил, что дальнейшая судьба этих военнослужащих ему неизвестна. При этом он указал, что в районе их перемещения активно работали расчеты подразделений беспилотных систем группировки войск «Центр».

Командир также рассказал, что, по его оценке, женщине было от 30 до 40 лет. Судя по экипировке и внешнему виду, она, как считает Макаревич, не была медиком или оператором беспилотника. Он предположил, что она могла выполнять обязанности стрелка или снайпера.

Ранее сообщалось, что украинские диверсанты в форме российских военных пытались пробраться в тыл ВС РФ.

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