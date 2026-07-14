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Армия

В Ростовской области отразили ночную атаку беспилотников ВСУ

Слюсарь: в Ростовской области уничтожено около 20 украинских дронов
Евгений Биятов/РИА Новости

В ходе отражения ночной воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено около 20 беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Дроны противника были сбиты в Таганроге и в Матвеево-Курганском, Шолоховском, Усть-Донецком, Кашарском, Чертковском районах области.

Слюсарь отметил, что информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Сведения будут уточняться.

Губернатор подчеркнул, что беспилотная опасность в регионе продолжает сохраняться. Он призвал население соблюдать осторожность, покинуть открытые участки улиц, находиться в помещениях и не подходить к окнам.

14 июля сообщалось, что при отражении атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Балаклавском районе Севастополя подразделения противовоздушной обороны, военные и мобильные огневые группы сбили пять беспилотников.

До этого в Тульской области уничтожили в общей сложности 12 дронов.

Ранее в Минобороны рассказали о сбитых за день беспилотниках.

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