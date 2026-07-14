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Армия

Иран заявил о ракетных и беспилотных атаках на военные объекты США в Бахрейне

КСИР: нанесены удары по американским военным объектам в Бахрейне
Vahid Salemi/AP

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о нанесении ударов по расположенным на территории Бахрейна американским военным объектам. Об этом сообщает иранское информационное агентство Nour News.

В заявлении КСИР утверждается, что ракеты и беспилотники атаковали склады с вооружением, центр спутниковой связи и жилое здание сил на базе Эль-Джуфейр, уничтожив их.

14 июля сообщалось, что иранские дроны атаковали расположенные в Кувейте американские военные базы.

За день до этого Корпус стражей исламской революции атаковал базу США в Иордании с помощью ракет и беспилотников. По данным военных, в результате расположенные на объекте склады с боеприпасами и резервуары с топливом получили повреждения. В КСИР отметили, что удары по базе в Иордании являлись частью первого этапа «операции возмездия».

Ранее в Иране заявили об уничтожении инфраструктуры ВС США на Ближнем Востоке.

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