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Политика

В СВР назвали преступными методы Киева против России

Нарышкин: Киев делает ставку на террор в отношении России
Евгений Биятов/РИА Новости

Преступные методы Вооруженных сил Украины (ВСУ) ставят их в позорный ряд с их предшественниками. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в ходе круглого стола, посвященного проблемам изучения, сохранения и восстановления объектов культурного наследия, передает ТАСС.

Отступая по всем фронтам, противник не находит ничего лучше, чем делать ставку на террор, пояснил он, отметив, что преступные режимы часто выбирают в качестве объектов своих ударов социальные объекты, включая музеи, храмы и памятники.

«Преступные методы, применяемые сегодня боевиками неонацистского киевского режима, ставят их в тот же ряд, позорный ряд, что и их предшественников», — добавил Нарышкин.

По словам главы СВР, цель Киева понятна — запугать мирное население и сломить волю. Такое в мировой истории уже было 85 лет назад со стороны нацистов.

Он назвал вопиющим случаем удар по музею-панораме «Оборона Севастополя», за которым стоит киевский режим и Великобритания.

Ранее СВР раскрыла роль Лондона в атаке на Музей обороны Севастополя.

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