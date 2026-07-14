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Армия

Российские военкоры заявили о возможном мощном ударе по украинской столице

RusVesna: Киев может оказаться под одним из самых мощных ударов
Gleb Garanich/Reuters

По столице Украины может быть нанесен один из самых мощных ударов за все время проведения специальной военной операции. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

В публикации говорится, что в ближайшие дни существует вероятность масштабного комбинированного удара по Киеву и Киевской области. Среди возможных целей — объекты государственного управления, военной инфраструктуры, энергетики, промышленности и транспортной сети.

Канал, ссылаясь на украинские мониторинговые ресурсы, поясняет, что в число потенциальных целей в Киевской области могут войти Вышгородский гидроэнергетический комплекс, Вишневое, Обуховский район и населенные пункты к северу от столицы. В перечень повышенного риска также включены девять районов украинской столицы.

По мнению канала, вероятно одновременное применение баллистических и крылатых ракет и значительного количества ударных дронов.

12 июня президент России Владимир Путин подчеркнул, что ВС РФ будут наращивать силу ответных ударов по инфраструктуре Украины, чтобы Киев потерял желание наносить удары по гражданским объектам.

Ранее украинцев призвали готовиться к ударам России вглубь страны.

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