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Армия

Трамп заявил, что США могут ликвидировать представителей иранских властей

Трамп: США могут ликвидировать представителей нынешних иранских властей
Evan Vucci/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил о потенциальной возможности силового устранения действующего руководства Ирана. Слова американского лидера приводит РИА Новости.

«Да, я могу. И мы не хотим говорить об этом. Но мы, конечно, наблюдаем», – сказал Трамп в интервью радиоведущему Хью Хьюитту. Он подтвердил готовность американских или израильских вооруженных сил нанести удар по иранским властям.

Также Трамп направил в Конгресс официальное уведомление о возобновлении военных операций на территории Ирана. Также было объявлено о введении США морской блокады Ормузского пролива, которая затронет исключительно суда, перевозящие иранские грузы, в то время как для остальных участников судоходства пролив останется открытым.

До этого в МИД Ирана уточнили, что любые соучастники агрессии против Тегерана станут легитимными целями для атак иранских войск.

Ранее в ООН предупредили о катастрофе из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

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