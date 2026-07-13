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Армия

Стало известно, когда США возобновит блокаду портов и прибрежных зон Ирана

Блокада США портов и прибрежных зон Ирана возобновится в 23:00 мск 14 июля
Reuters

Блокада всех иранских портов и прибрежных зон военными США возобновится в 23:00 мск 14 июля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Объединенного центра морской информации США.

В публикации отмечается, что блокада затрагивает все порты, нефтяные терминалы и прибрежные районы Ирана, а также будет применяться ко всем судам независимо от их флага.

В ведомстве отметили, что любой корабль, который будет заподозрен в том, что он вошел в блокированный район или покинул его без разрешения, подлежит перехвату, перенаправлению и захвату.

Очередной виток эскалации возник после того, как в ночь на 12 июля Иран объявил о закрытии Ормузского пролива до «прекращения вмешательства США в регионе». В ответ США начали новую серию ударов по иранским целям. По информации Центрального командования ВС США (CENTCOM), американские военные поразили примерно 140 объектов — склады ракет и беспилотников, пусковые установки, радары и системы связи. В ответ Иран нанес удары по объектам США в Объединенных Арабских Эмиратах, Катаре и Бахрейне.

Ранее президент США заявил, что Вашингтон будет взимать сборы с судов на правах «хранителей Ормуза».

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