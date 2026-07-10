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Армия

Войска РФ ударили по пункту управления дронами ВСУ в Харьковской области

МО: ВС РФ авиабомбами ударили по пункту временной дислокации ВСУ
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные авиабомбами ФАБ-500 нанесли удары по насыпной переправе противника в Донецкой народной республике, а также пунктам временной дислокации и управления беспилотниками. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ, передает РИА Новости.

«Был нанесен удар по насыпной переправе, использовавшейся подразделениями ВСУ в районе населенного пункта Маяки Донецкой Народной Республики. Также четырьмя авиабомбами ФАБ-500 с УМПК был нанесен удар по пункту временной дислокации личного состава 159 отдельной механизированной бригады ВСУ в населенном пункте Захаровка Харьковской области», — говорится в публикации.

Помимо этого, в военном ведомстве добавили, что в лесополосе в районе населенного пункта Рубленое Харьковской области авиаударом был успешно уничтожен выявленный средствами воздушной разведки пункт управления БПЛА украинских войск.

До этого главком ВСУ Александр Сырский заявил, что Вооруженные силы России хотят расширить наступательные действия в Днепропетровской и Запорожской областях, а также создать буферную зону в северных регионах Украины. Также, по его словам, растет интенсивность ракетно-дроновых ударов, а также применения управляемых авиабомб со стороны армии России.

Ранее в Совфеде напомнили о позиции России по целям СВО.

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