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Армия

В Польше рассказали, где хотят разместить постоянную военную базу США

Томчик: Польша предлагает США разместить военную базу на западе страны
Marek Antoni Iwanczuk/Global Look Press

Польша предложила США разместить постоянную американскую военную базу в западной части республики. Об этом заявил замминистра национальной обороны Польши Цезари Томчик в эфире радиостанции RMF FM.

В начале июня польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что Варшава передала Вашингтону официальное предложение создать постоянную военную базу на территории республики.

Томчик уточнил, что выбраны две наиболее вероятные локализации: Велькопольша и Нижняя Силезия При этом он отметил, что окончательное решение по размещению военной базы США в Польше еще не принято, добавив, что «может появиться какая-то другая локализация».

Замминистра пояснил, что Варшава хочет видеть американскую базу именно на западе Польши для того, чтобы иметь возможность переброски туда дополнительных сил НАТО.

По словам Томчика, Польша многие годы вкладывает средства в строительство логистической системы на территории аэропортов в западной части страны на случай принятия возможной военной помощи со стороны Североатлантического альянса.

Ранее Медведев высказался о размещении Западом военных баз на чужих территориях.

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