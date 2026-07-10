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Армия

Опубликованы кадры предотвращения теракта на аэродроме в Ростовской области

ФСБ показала видео предотвращения теракта на аэродроме в Ростовской области

Опубликованы кадры, на которых показано как ФСБ предотвратила попытку проведения теракта украинскими спецслужбами на военном аэродроме «Ростов-Центральный» в Ростовской области. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ РФ.

По информации ФСБ, Главным управлением разведки (ГУР) Украины планировалось использовать для проведения теракта гражданина РФ. Ему пообещали денежные выплаты после подрыва военного аэродрома.

С целью уничтожения инфраструктуры, авиационного парка и личного состава планировалось задействовать 13 FPV-дронов, оснащенных системами искусственного интеллекта (ИИ). Отмечается, что боевая нагрузка каждого беспилотника составляла свыше 1 кг в тротиловом эквиваленте.

После общения с сотрудниками ГУР россиянин обратился в спецслужбы РФ и сообщил о планируемой диверсии. Дальнейшее развитие ситуации проводилось под контролем сотрудников ФСБ России.

Получив данные от ГУР МО Украины о координатах местонахождения тайника с FPV-дронами и инструкции по совершению теракта, была проведена дезактивация БПЛА. Связь с иностранной разведкой была прервана, а теракт предотвращен на стадии подготовки.

Ранее стало известно, что в ФСБ заявили о срыве попытки совершения Киевом и Западом беспрецедентных терактов в РФ.

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