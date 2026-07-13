В результате атаки ВСУ по Белгородской области погиб мирный житель

Оперштаб Белгородской области: один человек погиб и 2 пострадали после атаки ВСУ

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгородской области погиб мирный житель. Об этом сообщает оперштаб региона в «Максе».

Отмечается, что ВСУ сбросили взрывное устройство на территории частного дома в селе Березовка Борисовского округа.

«На территорию частного дома сброшено взрывное устройство с беспилотника. От полученных травм женщина скончалась на месте», — говорится в сообщении.

Также в селе Криничное двое мужчин были ранены в результате детонации FPV-дрона, их госпитализировали.

Накануне три человека пострадали и один получил несовместимые с жизнью травмы в результате атак ВСУ на Белгородскую область.

По данным властей, в районе села Репяховка автомобиль наехал на неустановленное взрывное устройство. В машине находились двое мужчин, одного из них спасти не удалось. У второго мужчины диагностировали открытую черепно-мозговую травму, а также осколочные ранения различных частей тела. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Ранее в Белгородской области не спасли ребенка, пострадавшего при атаке ВСУ.