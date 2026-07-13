В минобороны Иордании подтвердили атаку Ирана на королевство

Министерство обороны Иордании сообщило, что военные перехватили и уничтожили четыре ракеты Ирана над королевством. Об этом информирует Reuters.

Утром 13 июля Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что атаковал базу США в Иордании с помощью ракет и беспилотников. В результате расположенные на объекте склады с боеприпасами и резервуары с топливом получили повреждения.

17 июня США и Иран подписали временный меморандум о взаимопонимании, предусматривающий прекращение боевых действий и запуск нового раунда переговоров.

8 июля президент США на полях саммита НАТО заявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует. После возобновления ударов американский лидер выступил с одной из самых жестких за последнее время речей в адрес руководства Ирана. Он назвал иранцев «больными людьми» и «отбросами общества», а также сравнил Исламскую Республику с «раковой опухолью», которую, по его мнению, необходимо устранить ради стабильности на Ближнем Востоке. Американский лидер также отметил, что больше не видит смысла в переговорах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили об уничтожении крылатой ракеты и беспилотника Ирана.