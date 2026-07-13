В США заявили об уничтожении крылатой ракеты и беспилотника Ирана

Американские военнослужащие сбили иранские крылатую ракету и беспилотник, которые были выпущены в сторону Ормузского пролива. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя Центрального командования ВС США (CENTCOM) Тима Хокинса.

По словам представителя командования, Корпус стражей исламской революции (КСИР) якобы намеревался ударить по торговым судам в Ормузском проливе.

Несколькими часами ранее гостелерадиокомпания IRIB сообщила, что на иранском острове Кешм в Ормузском проливе произошли несколько взрывов. Подробности произошедшего не уточнялись.

17 июня США и Иран подписали временный меморандум о взаимопонимании, предусматривающий прекращение боевых действий и запуск нового раунда переговоров. Издание Axios сообщило, что документ был оформлен дистанционно и вступил в силу после электронного подписания.

8 июля, после возобновления ударов, Белый дом объявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует. Власти США назвали правительство Ирана «больными людьми» и «отбросами общества», а также сравнили их с «раковой опухолью», которую, по их мнению, необходимо устранить ради стабильности на Ближнем Востоке.

Ранее в ООН предупредили о катастрофе из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.