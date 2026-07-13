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КСИР сообщил об ударах по авиабазе США в Бахрейне

КСИР: нанесены удары по американской авиабазе Шейх-Иса в Бахрейне
Vahid Salemi/AP

Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удары по расположенной в Бахрейне американской авиабазе Шейх-Иса. Об этом сообщает иранское агентство Fars.

По предоставленной КСИР информации, в ходе второго этапа «операции по пропорциональному ответу на агрессию Соединенных Штатов» на авиабазе Шейх-Иса были поражены ремонтные базы для вертолетов, ангары для самолетов радиоэлектронной борьбы Boeing P-8 Poseidon и командный центр управления беспилотными летательными аппаратами.

13 июля сообщалось, что Корпус стражей исламской революции атаковал базу США в Иордании с помощью ракет и беспилотников. В результате расположенные на объекте склады с боеприпасами и резервуары с топливом получили повреждения.

В этот же день министерство внутренних дел Бахрейна призвало жителей страны искать укрытия на фоне включенной сирены воздушной тревоги.

Ранее в ООН предупредили о катастрофе из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

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