В Иране заявили об атаке США на 13 городов

Как минимум 13 городов в Иране подверглись атаке со стороны американских военных. Об этом сообщило агентство NourNews.

По данным журналистов, ударам подверглись населенные пункты Бушер, Кешм, Бендер-Аббас, Эндимешк, Хондаб, Абадан, Бехбехан, Сирик, Хорремшехр, Дизфуль, Ахваз, Джаск и Бендер-Махшехр.

Информация о пострадавших и разрушениях не уточняется.

17 июня США и Иран подписали временный меморандум о взаимопонимании, предусматривающий прекращение боевых действий и запуск нового раунда переговоров. Издание Axios сообщило, что документ был оформлен дистанционно и вступил в силу после электронного подписания.

8 июля, после возобновления ударов, Белый дом объявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует. Власти США назвали правительство Ирана «больными людьми» и «отбросами общества», а также сравнили их с «раковой опухолью», которую, по их мнению, необходимо устранить ради стабильности на Ближнем Востоке.

Ранее шеф Пентагона заявил о расплате Ирана за «плохой» выбор.