Названа новая версия танка, которую осваивают российские бойцы

Бойцы Вооруженных сил России начали осваивать модернизированные танки Т-72Б3А, оснащенные комплексом активной защиты и дополнительными средствами противодействия беспилотникам. Об этом сообщает газета «Известия».

Командир танковой роты старший лейтенант Алексей Войков рассказал изданию, что боевую машину уже испытали на полигонах, где она показала высокую эффективность против дронов. Для этого на танк установили комплекс активной защиты «Арена-М», который позволяет уничтожать не только летящие в танк снаряды и гранатометные боеприпасы, но и малые беспилотники.

Уже в ближайшие дни танк планируют отправить на фронт. Там новая техника будет прикрывать мобильные огневые группы.

До этого американский журнал The National Interest признал российский танк Т-72 лучшим в мире. По мнению издания, боевая машина отвечает всем необходимым требованиям эффективного танка. На втором месте журналисты расположили американский танк М1 «Абрамс», на третьем — израильский танк Merkava.

Ранее Т-72 ликвидировал пятерых военных ВСУ на Красноармейском направлении.