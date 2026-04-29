Американский журнал признал российский танк лучшим в мире

Российский танк Т-72 признан лучшим в мире. Об этом пишет американский журнал The National Interest.

Авторы публикации подчеркивают, что Т-72 отвечает всем необходимым требованиям эффективного танка.

«Несмотря на беспилотники и другие трудности, с которыми [танку Т-72] пришлось столкнуться, он выигрывает войну на поле боя на Украине», — говорится в материале.

На втором месте журналисты расположили американский танк М1 «Абрамс», на третьем — израильский танк Merkava.

В декабре 2025 года чешское издание Novinky писало, что Украина не сможет получить от Чехии танки Т-72М4CZ из-за неудачи с их модернизацией.

Предназначенные для модернизации и дальнейшей передачи Украине танки много раз проходили контрольные испытания, но никаких положительных результатов достичь не удалось. Для ввода Т-72М4CZ в строй необходимы дополнительные инвестиции в систему управления огнем, что значительно увеличит стоимость боевой машины.

Ранее Т-72 ликвидировал пятерых военных ВСУ на Красноармейском направлении.

 
