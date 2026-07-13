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Армия

На юге Ирана прогремели взрывы

Fars: более 10 взрывов произошло в районе иранских городов Бендер-Аббас и Сирик
Dora Ubaldina/Shutterstock/FOTODOM

Свыше 10 взрывов произошли в районе городов с на юге Ирана. Об этом сообщило иранское агентство Fars.

Также взрывы слышали на острове Кешм в Ормузском проливе. Причина взрывов не уточняется.

До этого военные США нанесли удары по иранским целям в районе Ормузского пролива. Агентство Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника уточнило, что американские военные атаковали иранские ракетные системы, средства противовоздушной обороны и небольшие скоростные лодки Корпуса стражей исламской революции в нескольких точках вокруг пролива.

8 июля, после возобновления ударов, Белый дом объявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует. Власти США назвали правительство Ирана «больными людьми» и «отбросами общества», а также сравнили их с «раковой опухолью», которую, по их мнению, необходимо устранить ради стабильности на Ближнем Востоке.

Ранее в ООН предупредили о катастрофе из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

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