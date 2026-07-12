В ООН предупредили о катастрофе из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Возобновление боевых действий на Ближнем Востоке приведет к катастрофическим последствиям для всего мира. Об этом говорится в заявлении генсека ООН Антониу Гутерриша, распространенного среди журналистов официальным представителем главы всемирной организации Стефаном Дюжарриком, передает ТАСС.

«Генеральный секретарь вновь отмечает, что возвращение к полномасштабным боевым действиям будет иметь катастрофические последствия для народов региона, международного мира и безопасности и мировой экономики», — говорится в сообщении.

17 июня США и Иран подписали временный меморандум о взаимопонимании, предусматривающий прекращение боевых действий и запуск нового раунда переговоров. По информации Reuters, свои подписи под документом поставили президент США Дональд Трамп и президент Ирана Масуд Пезешкиан. Издание Axios сообщило, что меморандум был оформлен дистанционно и вступил в силу после электронного подписания.

Однако 8 июля, после возобновления ударов, американский лидер объявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует. Он назвал власти Ирана «больными людьми» и «отбросами общества», а также сравнил их с «раковой опухолью», которую, по его мнению, необходимо устранить ради стабильности на Ближнем Востоке. Трамп заявил, что больше не видит смысла в переговорах.

Ранее Трамп предположил, что может стать жертвой покушения со стороны Ирана.