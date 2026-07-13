В МИД РФ указали на участие Норвегии в ядерных миссиях НАТО

Россия негативно оценивает участие Норвегии в поддержке ядерных миссий НАТО с использованием обычной авиации и рассматривает такие действия как фактор, подрывающий режим Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом заявил посол России в Осло Николай Корчунов в интервью газете «Известия».

По словам дипломата, Норвегия открыто перешла к поддержке ядерных миссий Североатлантического альянса с привлечением авиации, не оснащенной ядерным оружием, но участвующей в соответствующих операциях НАТО.

«Российская сторона резко негативно относится к такому взаимодействию стран Североатлантического альянса, рассматривая его как совместные ядерные миссии, подрывающие режим ДНЯО, безопасность в Евроарктическом регионе и глобальную стабильность в более широком смысле», — отметил Корчунов.

Посол подчеркнул, что Москва считает подобную практику одним из факторов роста напряженности в регионе. Это негативно влияет на международную систему контроля над вооружениями и режим нераспространения ядерного оружия, заключил он.

До этого президент Финляндии Александр Стубб заявил, что страна не нуждается в ядерном оружии в мирное время. Политик подчеркнул, что Хельсинки по-прежнему привержены ядерному разоружению, но тем временем сохраняют за собой суверенное право принятия решений в отношении ядерного оружия. Финляндия, как член НАТО, не имеет каких-либо ограничений в этом вопросе, уточнил Стубб.

Ранее Медведев заявил, что Россия не сможет мириться с соседством недружественных стран.