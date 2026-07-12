КСИР атаковал американские объекты в Кувейте

Корпус стражей исламской революции (КСИР; элитные части иранских ВС) уничтожил пусковые установки ракет HIMARS и находившиеся при них боекомплекты в ходе ударов по объектам США в Кувейте. Об этом сообщает Fars.

В публикации отмечается, что КСИР атаковал американские РСЗО с помощью беспилотников. По данным агентства, ракеты HIMARS уже были готовы к запуску по территории Ирана.

До этого представитель министерства обороны Кувейта Сауда аль-Атвана заявил, что по меньшей мере один человек получил ранения в результате удара беспилотного летательного аппарата по морской буровой платформе в территориальных водах эмирата.

9 июля Корпус стражей исламской революции заявил, что военно-морские и воздушно-космические силы Ирана нанесли ракетно-дроновые удары по американским военным базам в Кувейте и Бахрейне.

КСИР также предупредил, что в случае новых американских атак Тегеран готов расширить ответные меры и нанести удары по другим военным базам США на Ближнем Востоке.

Ранее в иранском аэропорту произошел взрыв.