После атаки ВСУ на автобусную остановку в Энергодаре возбудили дело

СК возбудил дело о теракте после удара ВСУ по автобусной остановке в Энергодаре

Следователи возбудили уголовное дело после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автобусную остановку в городе Энергодаре, расположенном в Запорожской области. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, комментарий которой опубликован в Telegram-канале ведомства.

«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки, совершенной вооруженными формированиями Украины на объект гражданской инфраструктуры в <...> Энергодаре», — говорится в заявлении.

По словам Петренко, следователи проводят на месте происшествия мероприятия, направленные на сбор доказательств и установление всех обстоятельств случившегося. В том числе специалистам предстоит выяснить, беспилотник какой модели был использован для удара по автобусной остановке.

«Следственный комитет России даст уголовно-правовую оценку действиям украинских военнослужащих», — добавила представитель ведомства.

ВСУ атаковали автобусную остановку в Энергодаре утром 12 июля. Как рассказал глава города Максим Пухов, в результате 55-летняя женщина получила несовместимые с жизнью травмы. Кроме того, пострадали еще четыре человека. Одного из них госпитализировали, остальным медицинская помощь была оказана амбулаторно.

Ранее украинский дрон взорвался у детского отделения медсанчасти в Энергодаре.