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Армия

Граничащий с РФ регион Украины проверят на готовность к размещению войск

ТАСС: Генштаб ВСУ оценит готовность Черниговской области к размещению войск
Gleb Garanich/Reuters

Специальная комиссия Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) оценит готовность Черниговской области, граничащей с Россией, к размещению войск. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«В период с 21 по 28 июля будет работать комиссия ГШ ВСУ, которая должна дать оценку готовности региона (Черниговской области. — «Газета.Ru») к размещению личного состава и качеству оборудованных позиций», — рассказал источник агентства.

По его словам, специалисты проверят состояние позиций по рубежу населенных пунктов Березна — Сосница — Реутинцы.

В силовых структурах добавили, что ВСУ проведут проверку в регионе под предлогом встреч с родственниками украинских солдат. Речь идет о бойцах, пропавших без вести или попавших в плен к Вооруженным силам РФ.

30 июля главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский заявил, что ВС РФ якобы могут начать наступление на территории Черниговской области. Как сказал генерал, при таком развитии событий российские военнослужащие попадут в регион из Брянской области.

Ранее силовики рассказали о переброске личного состава ВСУ в Черниговскую область.

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