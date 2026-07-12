Минобороны сообщило об ударе по логистическому центру в порту Одессы

Вооруженные силы России (ВС РФ) в ходе ночного удара поразили объекты логистического центра транспортной компании «Одтранс» в порту Одессы. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным военного ведомства, компания занимается перевозкой грузов военного назначения.

В Минобороны также уточнили, что в результате удара были поражены объекты инфраструктуры государственного предприятия «Одесский морской торговый порт», которые используются для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также логистический центр компании «Одтранс».

Кроме того, ВС России поразили два сухогруза, морской паром и патрульный катер в порту «Черноморск» в Одесской области на юге Украины.

До этого военный эксперт Юрий Кнутов предрек переход Одессы под контроль российской армии для безопасности рубежей РФ. По его словам, операция начнется после того, как военные установят контроль над городом Запорожье. Эксперт отметил, что проведение морской десантной операции в Одессе в нынешних обстоятельствах вряд ли возможно, поскольку армия России сосредоточена на взятии территории Донбасса.

Ранее на Западе увидели в словах Путина намек на взятие Одессы.