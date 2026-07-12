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Армия

Возле Харькова ликвидирована группа украинских пограничников

ТАСС: у Харькова уничтожена группа украинских пограничников
Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Группа пограничников Госпогранслужбы Украины (ГПСУ), причастных к преступлениям на территории Донбасса. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах.

«В поселке Белый Колодезь существенные потери понесли украинские пограничники 10-го погранотряда. Большинство участвовали в боевых действиях, начиная с 2014 года», — говорится в сообщении.

Утверждается, что один из пограничников был причастен «к целому ряду военных преступлений» на территории ЛНР с 2014 по 2017 год.

До этого в Запорожской области артиллерийские расчеты гаубиц Д-30 группировки «Восток» уничтожили сеть из семи опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ). В Минобороны РФ подчеркнули, что ликвидация укрепленных позиций подорвала устойчивость обороны и создала условия для дальнейшего продвижения штурмовых подразделений группировки «Восток».

11 июля сообщалось, что военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России уничтожили склады с горюче-смазочными материалами (ГСМ) украинской армии в Днепропетровской области и городе Запорожье.

Ранее в России заявили, что российские войска не дают ВСУ передышек в ДНР.

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