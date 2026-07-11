Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Армия

ВС России поразили склады горюче-смазочных материалов в Днепропетровской области

Минобороны: ВС РФ поразили склады с ГСМ в Днепропетровской области и Запорожье
Станислав Красильников/РИА Новости

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России уничтожили склады с горюче-смазочными материалами (ГСМ) украинской армии в Днепропетровской области и городе Запорожье. Об этом сообщило Минобороны РФ в канале в мессенджере «Макс».

«Зафиксировано разрушение объектов хранилищ и объемное возгорание целей в населенном пункте Губиниха в Днепропетровской области и на территории масложиркомбината в Запорожье», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, для выполнения боевой задачи были задействовали беспилотники «Герань». Уничтоженные склады использовались для снабжения подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), уточнили в министерстве.

Днем 11 июля Минобороны России сообщило, что российские военные за сутки нанесли поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использовались ВСУ. В оборонном ведомстве отметили, что под ударами ВС РФ оказались места хранения беспилотников дальнего действия, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.

Ранее ВСУ открестились от склада с боеприпасами в Вишневом, который атаковали ВС РФ.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Черная Елена, злодейский Паттинсон и десятилетие «Одиссеи» за три часа. За что хвалят и ругают новый киношедевр от Нолана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!