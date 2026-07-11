ВС России поразили склады горюче-смазочных материалов в Днепропетровской области

Минобороны: ВС РФ поразили склады с ГСМ в Днепропетровской области и Запорожье

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России уничтожили склады с горюче-смазочными материалами (ГСМ) украинской армии в Днепропетровской области и городе Запорожье. Об этом сообщило Минобороны РФ в канале в мессенджере «Макс».

«Зафиксировано разрушение объектов хранилищ и объемное возгорание целей в населенном пункте Губиниха в Днепропетровской области и на территории масложиркомбината в Запорожье», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, для выполнения боевой задачи были задействовали беспилотники «Герань». Уничтоженные склады использовались для снабжения подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), уточнили в министерстве.

Днем 11 июля Минобороны России сообщило, что российские военные за сутки нанесли поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использовались ВСУ. В оборонном ведомстве отметили, что под ударами ВС РФ оказались места хранения беспилотников дальнего действия, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.

Ранее ВСУ открестились от склада с боеприпасами в Вишневом, который атаковали ВС РФ.