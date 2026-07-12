В Запорожской области артиллерийские расчёты гаубиц Д-30 группировки «Восток» уничтожили сеть из семи опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

По информации ведомства, операторы разведывательных беспилотников группировки «Восток» вскрыли сеть оборудованных опорных пунктов ВСУ и передвижение живой силы между позициями. Координаты целей были переданы артиллеристам, после чего расчеты 122-мм гаубиц Д-30 нанесли серию ударов по укреплениям и маршрутам перемещения противника.

Итогом боевой работы стало уничтожение более семи опорных пунктов и свыше 30 украинских военных. В Минобороны РФ подчеркнули, что ликвидация укрепленных позиций подорвала устойчивость обороны и создала условия для дальнейшего продвижения штурмовых подразделений группировки «Восток».

11 июля сообщалось, что военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России уничтожили склады с горюче-смазочными материалами (ГСМ) украинской армии в Днепропетровской области и городе Запорожье. По данным оборонного ведомства, для выполнения боевой задачи были задействовали беспилотники «Герань».

Ранее Минобороны России раскрыло цели ударов на Украине.