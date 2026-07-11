Минобороны России раскрыло цели ударов на Украине

Российские военные за сутки нанесли поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использовались Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России в своем канале в мессенджере «Макс».

В оборонном ведомстве отметили, что под ударами ВС России оказались места хранения беспилотников дальнего действия, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.

Поражение наносилось оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, а также при помощи ракетных войск и артиллерии.

В ночь на 11 июля российские силы ударили по Киеву и другим областям. В результате нанесения ударов армией России по объектам в украинской столице начались пожары в Днепровском и Дарницком районе. В последнем случае могла загорелась трансформаторная подстанция. Взрывы прогремели в Ильичевске Одесской области, где находится один из крупнейших портов в Черном море, а также Запорожье, Сумах и в городе Нежин в Черниговской области. Удар ВС России пришелся и на крупный железнодорожный узел в городе Апостолово в Днепропетровской области.

Ранее армия РФ беспилотником «Герань» поразила локомотив в Черниговской области.