В иранском городе Джаск произошли взрывы

В иранском городе Джаск произошли более 10 взрывов. Об этом сообщает телерадиовещательная корпорация IRIB.

Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) заявило о нанесении новых ударов по Ирану в ответ на обстрел иранскими силами судна в Ормузском проливе. Взрывы были отмечены в портовых городах Бендер-Аббас, Сирик и Чабахар, на острове Кешм, в некоторых районах провинции Бушер и в Ассалуйе.

8 июля президент США Дональд Трамп на полях саммита НАТО заявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует. После возобновления ударов по Ирану американский лидер выступил с одной из самых жестких за последнее время речей в адрес руководства этой страны. Он назвал иранцев «больными людьми» и «отбросами общества», а также сравнил Исламскую Республику с «раковой опухолью», которую, по его мнению, необходимо устранить ради стабильности на Ближнем Востоке. Глава Белого дома также отметил, что больше не видит смысла в переговорах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Иран закрыл Ормузский пролив.