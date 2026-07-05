Российский чемпион мира по хоккею внесен в базу «Миротворца»

Чемпиона мира по хоккею Емелина внесли в базу данных сайта «Миротворец»

Чемпиона мира 2012 года по хоккею Алексея Емелина внесли в базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные ресурса.

Поводом для этого стало участие спортсмена в благотворительном хоккейном матче в поддержку бойцов СВО на площадке «Московских сезонов» в Южном Медведково. Игра состоялась 13 декабря 2025 года в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество».

40-летний Емелин кроме золота чемпионата мира в 2012 году вместе со сборной России выиграл две бронзовые награды (2007 и 2016) и одну серебряную медаль (2010) мировых первенств.

Созданный в 2014 году сайт ставит своей целью установление личностей и публикацию персональных данных всех лиц, которые якобы представляют угрозу национальной безопасности Украины. Ресурс был создан по инициативе внештатного советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко. До 2016 года партнерами «Миротворца» официально считались МВД, главное управление разведки и другие силовые структуры Украины.

В России доступ к порталу «Миротворец» заблокирован по решению суда с 2016 года.

Ранее три российских хоккеиста попали в базу «Миротворца».