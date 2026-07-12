Российские военные сорвали наступление ВСУ

Военные ВС РФ уничтожили технику, на которой ВСУ хотели наступать на их позиции

Российский военнослужащий Андрей Иванов обнаружил скопление техники, на которой бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) собирались наступать на позиции армии России. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает РИА Новости.

По информации ведомства, на одном из важных тактических направлений младший лейтенант Иванов с помощью дрона вел воздушную разведку местности, искал цели и корректировал огонь артиллерийских и танковых расчетов ВС РФ. В какой-то момент он обнаружил хорошо замаскированное скопление техники врага, сосредоточенное для наступления на позиции российских войск. После этого военнослужащий передал на командный пункт данные о местонахождении украинской техники, а когда артиллерийские подразделения ВС России начали наносить по ней удары, осуществлял видеофиксацию поражения и корректировал их работу.

«В результате оперативно переданных данных и последующей корректировки огня артиллерийских орудий техника и личный состав противника были уничтожены», — отметили в Минобороны.

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