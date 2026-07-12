Российские военные сорвали наступление ВСУ

Российский военнослужащий Андрей Иванов обнаружил скопление техники, на которой бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) собирались наступать на позиции армии России. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает РИА Новости.
По информации ведомства, на одном из важных тактических направлений младший лейтенант Иванов с помощью дрона вел воздушную разведку местности, искал цели и корректировал огонь артиллерийских и танковых расчетов ВС РФ. В какой-то момент он обнаружил хорошо замаскированное скопление техники врага, сосредоточенное для наступления на позиции российских войск. После этого военнослужащий передал на командный пункт данные о местонахождении украинской техники, а когда артиллерийские подразделения ВС России начали наносить по ней удары, осуществлял видеофиксацию поражения и корректировал их работу.
«В результате оперативно переданных данных и последующей корректировки огня артиллерийских орудий техника и личный состав противника были уничтожены», — отметили в Минобороны.
11 июля российские военнослужащие ударили по складам боеприпасов ВСУ в Одессе.
Ранее российский штурмовик в одиночку сорвал атаку пяти бойцов ВСУ.