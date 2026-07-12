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Армия

Российские военные сорвали наступление ВСУ

Военные ВС РФ уничтожили технику, на которой ВСУ хотели наступать на их позиции
Евгений Биятов/РИА Новости

Российский военнослужащий Андрей Иванов обнаружил скопление техники, на которой бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) собирались наступать на позиции армии России. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает РИА Новости.

По информации ведомства, на одном из важных тактических направлений младший лейтенант Иванов с помощью дрона вел воздушную разведку местности, искал цели и корректировал огонь артиллерийских и танковых расчетов ВС РФ. В какой-то момент он обнаружил хорошо замаскированное скопление техники врага, сосредоточенное для наступления на позиции российских войск. После этого военнослужащий передал на командный пункт данные о местонахождении украинской техники, а когда артиллерийские подразделения ВС России начали наносить по ней удары, осуществлял видеофиксацию поражения и корректировал их работу.

«В результате оперативно переданных данных и последующей корректировки огня артиллерийских орудий техника и личный состав противника были уничтожены», — отметили в Минобороны.

11 июля российские военнослужащие ударили по складам боеприпасов ВСУ в Одессе.

Ранее российский штурмовик в одиночку сорвал атаку пяти бойцов ВСУ.

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