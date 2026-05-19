Российский штурмовик в одиночку сорвал атаку пяти бойцов ВСУ

МО: боец ВС РФ в одиночку уничтожил трех украинских солдат и прогнал еще двоих

Российский военнослужащий Константин Мастенков в одиночку ликвидировал трех бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и заставил бежать двоих их сослуживцев. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министерство обороны РФ.

По данным ведомства, штурмовой группе Мастенкова поручили удерживать опорный пункт в лесополосе на одном из важных участков фронта. Ночью украинские солдаты пытались приблизиться к позициям бойцов Вооруженных сил РФ, однако дежуривший в тот момент мужчина заметил их и доложил командиру. Тот приказал Мастенкову уничтожить военных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Мастенков, используя особенности рельефа местности, скрытно подобрался к вражеской группе и произвел выстрел из подствольного гранатомета, уничтожив двух боевиков. Продолжая вести огонь из стрелкового оружия, Константин уничтожил еще одного военнослужащего ВСУ», — отмечается в заявлении.

Оставшимся украинским солдатам пришлось отступить.

В сообщении подчеркивается, что военный ВС РФ также получил ранение. Несмотря на это, он сам оказал себе первую помощь и отказался от эвакуации в тыл. Благодаря проявленному Мастенковым мужеству опорный пункт был удержан без потерь, добавили в МО.

Ранее российский боец в течение восьми месяцев в одиночку удерживал позицию в Запорожской области.