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Армия

Российские войска ударили по складам с боеприпасами ВСУ в Одессе

SHOT: российские военные ударили «Искандерами» по складам ВСУ в Одессе
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие ударили по складам боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Одессе. Об этом сообщил Life.ru со ссылкой на SHOT.

По данным журналистов, для выполнения боевой задачи были задействованы оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер». Склады располагались на территории Западной военно-морской базы ВМС Украины, следует из материала.

SHOT отметил, что после атаки над городом поднялся густой черный дым.

8 июля Минобороны РФ сообщило, что российские войска ночью нанесли групповой удар по объектам ВПК в Киеве. Одной из целей стало предприятие «Самсунг-Украина», где, по данным ведомства, производились и хранились комплектующие для ракет FP-5 «Фламинго», также был поражен цех по сборке беспилотников большой и средней дальности. Украинские СМИ сообщили о пожарах в разных районах столицы после ударов, загорелись ТЭЦ-5 и завод «Визар». Под удары также попали объекты в Харькове, Полтавской и Черниговской областях.

Ранее Зеленский признал удар по военному складу в Вишневом.

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