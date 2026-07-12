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Армия

На Западе заявили, что ПВО Киева не справляются с ударами ВС РФ

Le Monde: киевская ПВО не справляется с новыми ударами ВС РФ
Agencja Wyborcza.pl/Jacek Marczewski/Reuters

ПВО украинской столицы не может справиться с новыми российскими атаками. Об этом пишет газета Le Monde.

По данным издания, 6 июля ни одна из баллистических ракет, запущенных по столице, не была перехвачена украинской ПВО.

Как отмечает украинский полковник, раскрывший подробности изданию, проблемы у Киева возникают из-за нехватки противоракетных комплексов и ракет Patriot.

До этого депутат Верховной рады Александр Федиенко призвал украинцев не полагаться на сирены воздушной тревоги при баллистических атаках. Жители Киева пожаловались, что системы оповещения не сработали, когда ночью российские Вооруженные силы нанесли удары по объектам в городе.

В ночь на 11 июля российские военные нанесли удары по нескольким предприятиям в Киеве и логистическим узлам в Одесской области, которые использовались для снабжения украинской армии.

Ранее военный эксперт оценил ущерб ВСУ от массированной атаки на Киев.

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