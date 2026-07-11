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Армия

По Белгородской области ударили дроны, есть раненые

В Белгородской области при налетах дронов пострадали три человека
Евгений Одиноков/РИА Новости

В Белгородской области из-за атак ВСУ пострадали три человека, сообщает в Telegram-канале региональный оперштаб.

В посте говорится, что в поселке Красная Яруга при взрыве FPV-дрона (от англ. First Person View; оснащен камерой и передает видео в реальном времени на устройство пилота) на территории частного дома мужчину ранило осколками в живот и спину. Из-за детонации загорелась хозпостройка.

В оперштабе добавили, что про ударе БПЛА по служебному автомобилю у хутора Первомайский пострадали мужчина и женщина. Машина тоже повреждена. Женщину ранило в ногу осколками, а у мужчины травматическая ампутация руки и осколочные ранения спины. Пострадавшим помогают врачи.

На этой неделе ВСУ вновь атаковали дронами два танкера в Таганрогском заливе. По данным властей Ростовской области, суда получили механические повреждения, а экипажи были эвакуированы. Под ударом оказались также Тверская область и Ставропольский край, где произошли возгорания на нефтяном резервуаре и промышленном объекте.

Ранее военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок объяснил, как может быть «закрыто» небо над Украиной.

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