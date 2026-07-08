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Армия

ВСУ открестились от склада с боеприпасами в Вишневом, который атаковали ВС РФ

В Генштабе ВСУ заявили, что детонация в Вишневом произошла не на их объекте
Andriy Andriyenko/AP

В Генштабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявили, что детонация снарядов в городе Вишневое Киевской области произошла не на их объекте. Об этом пишет агентство УНИАН.

В Генштабе украинской армии уточнили, что объект, на котором произошла серия взрывов после массированной атаки российских военных, не входит в сферу управления ВСУ. Утверждается, что приказ главнокомандующего ВСУ о запрете размещения военных объектов, в том числе складов с боеприпасами, рядом с гражданской застройкой «остается в силе».

6 июля экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук в своем Telegram-канале сообщил, что российские войска в ходе массированной атаки поразили склад в Вишневом Киевской области, где находились боеприпасы с обедненным ураном. Мосийчук обвинил президента Украины Владимира Зеленского и Минобороны страны в замалчивании ситуации, а также призвал отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова из-за размещение складов с боеприпасами в пригороде Киева.

В министерстве обороны России подтвердили нанесение массированного удара по объектам военно-промышленного и топливно-энергетического комплекса Украины, расположенным в Киеве и Киевской области. В том числе атаке подвергся Жулянский машиностроительный завод «Визар» в Вишневом, сообщили в ведомстве.

Ранее в России заявили об изменении тактики нанесения ударов по Украине.

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