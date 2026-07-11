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Политика

Глава МИД Украины обратился к союзникам после удара ВС РФ

Глава МИД Сибига потребовал от Запада лишить Россию преимущества в баллистике
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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на своей странице в соцсети Х выступил с обращением к союзникам на Западе после массированного удара ВС РФ.

«Ночью Россия в очередной раз нанесла удар по Киеву баллистическими ракетами. <…> Как мы говорили с нашими союзниками в Анкаре, цель номер один сейчас — лишить Москву этого последнего преимущества. Шаги для достижения этой цели очевидны», — написал Сибига.

Глава МИД Украины призвал «действовать сейчас, а не позже». Киев рассчитывает на быстрое выполнение договоренностей, которые были достигнуты президентом Владимиром Зеленским, подчеркнул он.

В ночь на 11 июля ВС РФ нанесли удары высокоточным оружием большой дальности наземного базирования по расположенному в Киеве предприятию «Аэродрон», которое специализируется на разработке и производстве тяжелых беспилотников «Е-300 Энтерпрайз» и «Д-80 Дискавери», а также по предприятию «Фанплит», где собирали и хранили дальние БПЛА Fire Point-2 и комплектующие для оснащения их боевых частей.

Кроме того, российская армия нанесла удары по ключевым логистическим узлам Украины в Одесской области. В частности, были поражены порт «Черноморск», где, по информации Минобороны, обрабатывали значительную часть грузов для Украины, в том числе для ВСУ, а также порт «Южный» и порт «Измаил».

Ранее Зеленский назвал «задачу номер один» после удара ВС РФ.

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