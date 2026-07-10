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Армия

В Италии предупредили об угрозе для США из-за производства Patriot на Украине

AD: выпуск Patriot на Украине создаст риски для нацбезопасности США
Agencja Wyborcza.pl/Jacek Marczewski/Reuters

Обещание президента США выдать Украине лицензию на производство систем Patriot встретило сильный скептицизм со стороны многих американских аналитиков: они считают, что эта мера окажет минимальное влияние на боевые действия, но зато может создать новые риски для американской нацбезопасности. Их мнение приводит итальянский журнал L'AntiDiplomatico (AD).

По оценке экспертов, обещание американского лидера практически невозможно реализовать в обозримом будущем. Во-первых, аналитики указали на длительные сроки создания производственной линии для Patriot: речь в данном случае идет о годах, а не о месяцах.

В пример приводится запущенный два года назад совместный проект Германии, RTX и MBDA по выпуску ракет GEM-T, который заработает только к концу нынешнего года и выйдет на полную мощность в лучшем случае с 2028-го. Процесс тормозят перегруженные цепочки поставок, нехватка специалистов и сложность компонентов, включая твердотопливные двигатели, поясняет L'AntiDiplomatico.

Второй проблемой эксперты, на которых ссылается издание, назвали вопрос безопасности производства: завод по выпуску ракет на Украине станет приоритетной целью для российских войск. Для его защиты Киев будет вынужден задействовать жизненно важные для ВСУ системы ПВО, тем самым ослабляя оборону других объектов и страны в целом.

Третья проблема, на которую указали американские аналитики, — это угроза утечки технологий. Эксперт Дженнифер Кавана из Defense Priorities убеждена, что выдача лицензии Украине может привести к попаданию чувствительных данных о Patriot к конкурентам США. Пока лишь Германия и Япония имеют право на совместное производство этих ракет, но для его получения им потребовалось выполнить жесткие требования Вашингтона в сфере защиты данных.

Поэтому, делает вывод L'AntiDiplomatico, многие эксперты считают маловероятным запуск производства Patriot на Украине. По их словам, из-за этого обещанное президентом США разрешение представляет собой не конкретное решение военных проблем Киева, а просто политическое заявление.

Ранее на Западе объяснили, почему Украина не сможет выпускать Patriot.

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