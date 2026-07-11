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Армия

На Западе считают, что многие европейцы боятся усиления бундесвера

Лидер ЕНП Вебер: многие европейцы опасаются подчинения армии Германии партии АдГ
Ebrahim Noroozi/AP

Многие европейцы опасаются усиления бундесвера и прежде всего того, что армия Германии может рано или поздно оказаться в подчинении политиков от «Альтернативы для Германии» (АдГ). Об этом заявил лидер ведущей наднациональной партии Европейского союза — Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер, передает Welt am Sonntag.

Политик назвал «катастрофой» то, что однажды АдГ может однажды контролировать Бундесвер. Именно поэтому необходимо создать общеевропейскую армию, которая бы не могла представлять угрозу для самого Евросоюза и не отказалась бы от помощи в чрезвычайной ситуации, выразил мнение Вебер.

В июне верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что не поддерживает идею создания общеевропейской армии. По ее словам, важно не создавать структуры, которые могут спровоцировать путаницу, поскольку у 23 государств — членов ЕС есть своя армия и эти страны входят в НАТО.

Ранее в Европе признали острую нехватку оружия.

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