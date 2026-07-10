Российские военные «Геранями» ударили по топливным объектам Украины

Вооруженные силы РФ нанесли серию ударов «геранями» по объектам топливной инфраструктуры Украины. Основной удар пришелся по Киевской области, где поразили автозаправочные станции (АЗС) и нефтебазу, сообщает Life cо ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Дроны начали атаковать украинские заправки в 50 километрах от Киева, следует из сообщения.

«Также удар пришелся на «БРСМ-Нафта» в Переяславском — один из крупных региональных топливных терминалов Киевской области, который используется для хранения и перевалки нефтепродуктов. Удары также были нанесены по топливному хранилищу в селе Беляры Одесской области, который обеспечивает работу порта Южный, а также по складу горюче-смазочных материалов в районе Николаевского порта», — говорится в посте.

В районе Краматорска под атаку попали АЗС, объекты топливно-энергетического комплекса, стоянки транспорта противника и пункты размещения личного состава.

В Валках Харьковской области поражены стоянка военной техники Вооруженных сил Украины и объекты на территории местного завода стройматериалов. Через Валки проходит трасса М03 Киев – Харьков – Довжанский, одна из ключевых транспортных артерий востока Украины. Также удар нанесен по топливному объекту в городе Самар Днепропетровской области, который использовался для обеспечения нужд украинских войск.

Ранее Минобороны заявило о массированном ударе возмездия по объектам в Киеве.