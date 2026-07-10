Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Армия

Российские военные «Геранями» ударили по топливным объектам Украины

SHOT: ВС РФ нанесли серию ударов «геранями» по топливным объектам Украины
Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы РФ нанесли серию ударов «геранями» по объектам топливной инфраструктуры Украины. Основной удар пришелся по Киевской области, где поразили автозаправочные станции (АЗС) и нефтебазу, сообщает Life cо ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Дроны начали атаковать украинские заправки в 50 километрах от Киева, следует из сообщения.

«Также удар пришелся на «БРСМ-Нафта» в Переяславском — один из крупных региональных топливных терминалов Киевской области, который используется для хранения и перевалки нефтепродуктов. Удары также были нанесены по топливному хранилищу в селе Беляры Одесской области, который обеспечивает работу порта Южный, а также по складу горюче-смазочных материалов в районе Николаевского порта», — говорится в посте.

В районе Краматорска под атаку попали АЗС, объекты топливно-энергетического комплекса, стоянки транспорта противника и пункты размещения личного состава.

В Валках Харьковской области поражены стоянка военной техники Вооруженных сил Украины и объекты на территории местного завода стройматериалов. Через Валки проходит трасса М03 Киев – Харьков – Довжанский, одна из ключевых транспортных артерий востока Украины. Также удар нанесен по топливному объекту в городе Самар Днепропетровской области, который использовался для обеспечения нужд украинских войск.

Ранее Минобороны заявило о массированном ударе возмездия по объектам в Киеве.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как подарить ребенку деньги на квартиру, чтобы при разводе жилье осталось только его собственностью
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!