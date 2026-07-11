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Армия

СМИ сообщили о взрывах в украинской столице

Телеканал «Общетвенное»: на фоне воздушной тревоги в Киеве произошли взрывы
Dora Ubaldina/Shutterstock/FOTODOM

В Киеве на фоне действия сигнала воздушной тревоги произошли взрывы. Об этом сообщает телеканал «Общественное».

«В Киеве слышны звуки взрывов», — говорится в сообщении.

2 июня в Киеве также произошли взрывы, после чего украинскую столицу затянуло дымом.

В ночь на 2 июня российская армия нанесла массированный удар по военным и энергетическим объектам в Киеве и других регионах. Украинскую столицу затянуло дымом от пожаров, более сотни тысяч человек остались без света. По информации российских военкоров, под удар попали военные заводы, сборочные цеха беспилотников, пункты ремонта военной техники и инфраструктура для поставок грузов НАТО.

Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по предприятиям оборонно-промышленного комплекса, объектам топливной и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также по военным аэродромам. Атака стала ответом на террористические акты украинской стороны, сообщили в Минобороны РФ.

Ранее очевидцы сняли последствия масштабного удара по Киеву.

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