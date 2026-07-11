В Иране заявили о готовности к тотальной обороне

Иран готов к тотальной обороне, если США «предадут» меморандум о прекращении боевых действий. Об этом заявил спикер парламента исламской республики Мохаммад-Багер Галибаф, слова политика были опубликованы в его Telegram-канале.

«Мы никогда не прекращали подготовку к защите собственной страны, и в любой момент, когда американцы совершат предательство в отношении меморандума, мы будем готовы к тотальной обороне», — сказал он.

8 июля президент США на полях саммита НАТО заявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует. После возобновления ударов американский лидер выступил с одной из самых жестких за последнее время речей в адрес руководства Ирана. Он назвал иранцев «больными людьми» и «отбросами общества», а также сравнил Исламскую Республику с «раковой опухолью», которую, по его мнению, необходимо устранить ради стабильности на Ближнем Востоке. Американский лидер также отметил, что больше не видит смысла в переговорах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее разведка сообщила о подготовке Ираном покушения на президента США.