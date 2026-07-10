Глава Херсонской области рассказал о погибших мирных жителях региона

Глава Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) 3,7 тысяч мирных граждан были ранены. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Сальдо, погибли 545 мирных жителей региона, включая 20 детей. Еще 109 детей были ранены.

«Если бы это воспринималось где-то в другом регионе, никто бы, наверное, не поверил. Но мы все это видим наяву», — отметил глава Херсонской области.

9 июля Сальдо сообщал, что во всех округах Херсонской области произошло полное или частичное отключение электроэнергии.

По его словам, энергетики и аварийные службы уже работают на местах и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество.

Как заявлял Сальдо, в связи с отключением света медицинские учреждения и объекты жизнеобеспечения Херсонской области пришлось перевести на резервное питание. Он отмечал, что все оперативные и экстренные службы продолжают выполнять поставленные перед ними задачи в полной мере.

Ранее в Запорожской области после атаки ВСУ наблюдались перебои с газоснабжением.