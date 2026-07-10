Эстония построит военный городок у границы РФ

Эстония построит на границе с РФ военный городок на 200 человек

Эстония построит в городе Нарва на границе с Россией первый военный городок. Об этом в в интервью агентству ERR заявил руководитель портфеля проектов Центра оборонных инвестиций Эстонии Андо Воогма.

Отмечается, что работы начнутся в конце текущего года и завершатся летом 2028 года. Первый этап предусматривает размещение в городке 150 военнослужащих.

В Нарве планируют разместить подразделение 1-й пехотной бригады. Военный городок рассчитан на 1000 человек. Однако постоянно там будут служить около 200 военнослужащих.

В декабре прошлого года Эстония начала строить первые пять бункеров у границы с Россией. В ближайшие месяцы планируется возвести еще 23 укрепления. К концу 2027 года страна намерена построить до 600 таких сооружений в северо-восточной и юго-восточной частях. Также к этому времени будет вырыт 40-километровый противотанковый ров.

До этого зампредседателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров назвал «глупостью» желание стран Балтии построить линию обороны у границы с Россией.

Ранее в Германии заявили об отсутствии бункеров для населения.