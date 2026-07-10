Американский самолет заметили вблизи Персидского залива

Американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3B Sentry был замечен вблизи Персидского залива. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на полетные данные.

Согласно данным, американский самолет вылетел в 19:25 по мск и изначально появился на радарах в воздушном пространстве Саудовской Аравии. Затем самолет начал набирать высоту, двигаясь в северном направлении. Однако борт скорректировал курс и направился на северо-запад.

8 июля президент США на полях саммита НАТО заявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует. После возобновления ударов американский лидер выступил с одной из самых жестких за последнее время речей в адрес руководства Ирана. Он назвал иранцев «больными людьми» и «отбросами общества», а также сравнил Исламскую Республику с «раковой опухолью», которую, по его мнению, необходимо устранить ради стабильности на Ближнем Востоке. Американский лидер также отметил, что больше не видит смысла в переговорах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее разведка сообщила о подготовке Ираном покушения на президента США.